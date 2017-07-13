Bankalara ibraz edilen çek adedi yüzde 5 düştü

Karşılıksız işlemi yapılan 1,6 milyar TL tutarındaki 49 bin adet çek daha sonra ödendi. Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 oranında, adedi ise yüzde 35 oranında azaldı.



Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 1,4 puan azalışla yüzde 2,4 olurken, adet olarak 1,1 puan azalışla yüzde 2,5 oldu. Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en fazla olduğu 5 il sırasıyla: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olurken, adetsel olarak en yüksek 5 il ise İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa oldu.



Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla; yüzde 8,4 ile Iğdır, yüzde 8,1 ile Ağrı, yüzde 5,8 ile Muş, yüzde 5,5 ile Batman ve yüzde 5,3 ile Kars oldu. Tutar olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise Kastamonu, Sinop ve Karabük oldu.



Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla; yüzde 5,8 ile Ağrı, yüzde 5,7 ile Iğdır, yüzde 4,3 ile Bitlis, yüzde 4,1 ile Batman ve yüzde 3,9 ile Mardin oldu. Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise, Aksaray, Sinop ve Kastamonu oldu.