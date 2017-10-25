Bankalara 8 önemli mesaj… Faizlere fren zirvesi

Bankaların yüzde 18'lere varan faiz yarışına el koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bankalar zirvesi yaptı.

Zirveye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı-Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın başta olmak üzere sektör temsilcileri ve ilgili bürokratlar katıldı.

Büyüme ve yatırımın önündeki en büyük engelin faiz yarışı olduğunu sık sık gündeme getiren Erdoğan, 52 bankaya "Türkiye'nin büyüyen ekonomisine destek verin" mesajı verdi. Ekonomideki bütün verilerin olumlu seyrettiğine dikkat çeken Erdoğan, enflasyonun nedeninin yüksek faizler olduğunu vurguladı.

Dünkü zirvede de yüksek faizlerin ekonominin önünde barikat olduğu belirtilerek, özellikle mevduat faizlerinin piyasa koşulları doğrultusunda makul seviyelere çekilmesi gerektiği vurgulandı.

BİLANÇOLAR GÜÇLENECEK

Paranın kredi maliyetinin yüzde 16-18'lere çıktığına dikkat çekildi. Mevduat faizi düşmediğinde Merkez Bankası kararlarına karşın, kredi faizlerinde anlamlı bir düşüş yaşanmadığı vurgulandı. Bankalardaki blok mevduata dikkat çekilirken, bankaların bu nedenle rekabet konusunda makul hareket etmedikleri kaydedildi. Yeni dönemde hükümet de bankaların elini rahatlatacak adımlar atacak. Önümüzdeki dönemde finansman kaynakları çeşitlendirilecek, sermaye piyasaları desteklenecek. Bu da banka bilançolarını güçlendirecek. Büyük projelerin sermaye piyasası aracılığıyla yapılmasının sektörü rahatlatacak.

BANKALARA 8 ÖNEMLİ MESAJ

Devlet bankaları özellerle yarışmayacak

Blok mevduata uygulanan ve 16'lara ulaşan faizler aşağı çekilecek

Bankalar alternatif kaynak kullanacak

Merkez Bankası kaynakları kullanılacak

Swap, yurtdışı borçlanma seçeneklerine ağırlık verilecek

Kamu bankaları faizde makul hareket edip sermaye piyasasını güçlendirecek

Nakit ihtiyacı ucuz fonlarla karşılanabilir

Ticari kredilerde faiz sübvansiyonu ile piyasalar desteklenebilir.