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Bankalara 8 önemli mesaj… Faizlere fren zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’de bankalarla faizlere fren zirvesi yaptı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 10:02
Bankalara 8 önemli mesaj… Faizlere fren zirvesi

Bankaların yüzde 18'lere varan faiz yarışına el koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bankalar zirvesi yaptı.

Zirveye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı-Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın başta olmak üzere sektör temsilcileri ve ilgili bürokratlar katıldı.

Büyüme ve yatırımın önündeki en büyük engelin faiz yarışı olduğunu sık sık gündeme getiren Erdoğan, 52 bankaya "Türkiye'nin büyüyen ekonomisine destek verin" mesajı verdi. Ekonomideki bütün verilerin olumlu seyrettiğine dikkat çeken Erdoğan, enflasyonun nedeninin yüksek faizler olduğunu vurguladı.

Dünkü zirvede de yüksek faizlerin ekonominin önünde barikat olduğu belirtilerek, özellikle mevduat faizlerinin piyasa koşulları doğrultusunda makul seviyelere çekilmesi gerektiği vurgulandı.

BİLANÇOLAR GÜÇLENECEK

Paranın kredi maliyetinin yüzde 16-18'lere çıktığına dikkat çekildi. Mevduat faizi düşmediğinde Merkez Bankası kararlarına karşın, kredi faizlerinde anlamlı bir düşüş yaşanmadığı vurgulandı. Bankalardaki blok mevduata dikkat çekilirken, bankaların bu nedenle rekabet konusunda makul hareket etmedikleri kaydedildi. Yeni dönemde hükümet de bankaların elini rahatlatacak adımlar atacak. Önümüzdeki dönemde finansman kaynakları çeşitlendirilecek, sermaye piyasaları desteklenecek. Bu da banka bilançolarını güçlendirecek. Büyük projelerin sermaye piyasası aracılığıyla yapılmasının sektörü rahatlatacak.

BANKALARA 8 ÖNEMLİ MESAJ

 Devlet bankaları özellerle yarışmayacak

 Blok mevduata uygulanan ve 16'lara ulaşan faizler aşağı çekilecek

 Bankalar alternatif kaynak kullanacak

 Merkez Bankası kaynakları kullanılacak

 Swap, yurtdışı borçlanma seçeneklerine ağırlık verilecek

 Kamu bankaları faizde makul hareket edip sermaye piyasasını güçlendirecek

 Nakit ihtiyacı ucuz fonlarla karşılanabilir

 Ticari kredilerde faiz sübvansiyonu ile piyasalar desteklenebilir.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 10:02
  1. yüksek faiz
  2. faiz zirvesi
  • İlkerİlker5 sa önce
    Ahirette bu faizci düzeninizin hesabı nasıl olacak acaba
  • ArifArif8 sa önce
    Haklısın ama katılım bankaları faizli bankadan daha fazla geçiriyor. Önce katılım bankaları niye kurulduğunu bilmeleri lazım.Amaçları insanları faizden uzak tutmak mi yoksa paradan para kazanmak mı...Şimdilik paradan para kazanıyorlar maalesef...
  • ArifArif10 sa önce
    Reis zaten devlet bankaları indirsin diğerleri eşşek gibi indirmek zorunda kalacak...
  • Mİ DİRMİ DİR12 sa önce
    BU İLK. İLERDE DÜZELME GELEBİLİR.
  • SahiSahi12 sa önce
    Hala şu faiz rezaleti çözülmedi.Faizsiz finans yeteri kadar yayginlastirilamadi.Katılım bankalarıyla ortak ticaret caziplaştirlilmeli Nüfusunun kahir ekseni Müslüman olan bir toplum için katılım bankalarına pozitif ayrımcılık yapılarak daha cazip hale getirilmeli
  • HidirHidir13 sa önce
    Samimiyet yok
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