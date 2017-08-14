Bankalara 7 ayda 12 milyon çek ibraz edildi

Bu yılın 7 ayında bankalara ibraz edilen çek sayısı 2016`nın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalarak 12 milyon adet oldu. İbraz edilen çeklerin parasal tutarı yüzde 13 artışla 444 milyar liraya ulaştı.

Bankalara ibraz edilen çek sayısı, bu yılın 7 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalarak 12 milyon adet oldu.



Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, temmuz ayı çek raporunu yayımladı.



Rapora göre, bu yılın ocak-temmuz döneminde bankalara ibraz edilen çek sayısı 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 0,3 düşüşle 12 milyon adet olarak gerçekleşti. Bu çeklerin parasal tutarı yüzde 13 artışla toplam 444 milyar TL'ye ulaştı.



Söz konusu dönemde parasal tutarı 10 milyar TL olan 283 bin adet çek için karşılıksız işlemi yapıldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre karşılıksız çeklerin adedinde yüzde 34 ve tutarında yüzde 30 azalış yaşandı. Aynı dönemde karşılıksız işlemi yapılan 2 milyar TL tutarındaki 59 bin adet çek daha sonra ödendi.



Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen toplam çeklere oranı tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 puan azalarak yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşti. Karşılıksız çek adedi ise geçen yıla göre 1,2 puan düşerek yüzde 2,4 oldu.



KARŞILIKSIZ İŞLEMİ YAPILAN ÇEKLERİN İL BAZINDA DAĞILIMI



Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en fazla olduğu 5 kent sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olarak belirlendi. Adetsel olarak da en yüksek 5 kent İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa olarak gerçekleşti.



Tutar olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu kent yüzde 8,4 ile Iğdır oldu. Iğdır'ı, yüzde 8,1 ile Ağrı, yüzde 5,5 ile Muş, yüzde 5,4 ile Batman ve yüzde 5,3 ile Kars izledi. Tutar olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu kentler ise Karabük, Sinop ve Kastamonu olarak kayıtlara geçti.



Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu kentler yüzde 5,7 ile Iğdır, yüzde 5,6 ile Ağrı, yüzde 4,4 ile Bitlis, yüzde 4,1 ile Batman ve yüzde 3,8 ile Mardin oldu. Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu kentler ise Kastamonu, Sinop ve Aksaray olarak gerçekleşti.