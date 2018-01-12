Bankalar kan kaybediyor

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 5 Ocak ile biten haftada 16 milyar 331 milyon 399 bin lira azalarak 1 trilyon 717 milyar 185 milyon 225 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 5 Ocak ile biten haftada 16 milyar 331 milyon 399 bin lira azaldı.