Bankada köstebek bulup 'ölü hesapları' soydular!

Dolandırıcılığın böylesi. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir kamu bankasında 20 müşterinin hesaplarından para çekildiği şikâyeti üzerine harekete geçti. Mali polis incelemede, ‘uyuyan hesap’ olarak adlandırılan ve uzun süredir işlem yapılmayan 20 ayrı müşteriye ait hesaplardan sahte kimlik ve imzalarla 6 milyon TL çekildiğini belirledi.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre polis, çete üyelerinin kamu bankasının Kredi Dış Ticaret Operasyon Bürosu’nda çalışan Sadık D. ile bağlantılı olduklarını ve hesap sahipleriyle ilgili kritik bilgileri ondan aldıklarını belirledi. Nisan ayında yapılan ilk operasyonda gözaltına alınan Sadık D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çetenin peşini bırakmayan polis, önceki gün Bakırköy, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Arnavutköy’de düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda uyuyan hesap çetesi lideri Taner Ü. ve kılık değiştirerek sahte kimliklerle para çeken Güler İ. ile Reşat Ö., Kadir T. ve Sami Ö. gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda sahte kimlik yapımında kullanılan malzemeler, pres makineleri, 2 silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Mali polis araştırmasında çete üyelerinin vurgun parasıyla son dönemde lüks otomobil satışı yapmaya başladıkları belirlendi. Polisteki sorguları tamamlanan çete lideri Taner Ü., Güler İ., Reşat Ö., Kadir T. ve Sami Ö. tutuklandı.

BANKADA KÖSTEBEK BULDULAR

Büyük vurgun yapan çete üyelerinin çalışma yöntemi ise şöyle: Önce banka çalışanı köstebek aracılığıyla uzun süre işlem yapılmayan hesaplar tespit ediliyor. Daha sonra hesap sahibinin imzası ve kimlik bilgileri çeteye aktarılıyor. Sahte kimlik düzenleyen çete üyelerinden fiziksel hesabın gerçek sahibine en yakın olanı kılık değiştirip bankaya gidiyor. Hesap sahibinin imzasını taklit ederek gişeden parayı çekiyor.

TANINMAMAK İÇİN KILIKTAN KILIĞA GİRDİLER

Çete üyelerinin banka şubelerinden para çekme görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kılıktan kılığa giren çete üyesi Güler İ.’nin müşterilerin hesabını boşalttığı anlar yer aldı. 6 milyon liralık vurgun yapan çete üyelerinin, sosyal medya hesaplarından paraların görüntülerini paylaştıkları da ortaya çıktı.