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“Bankacılık ücretleri esnafı zora soktu”

İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, şube bankacılığının yanısıra internet bankacılığından yapılan para transferleri ücretlerinin de yüzde 100’e yakın artış gösterdiğini belirtti.

07 Şubat 2018 Çarşamba 10:07
“Bankacılık ücretleri esnafı zora soktu”

İlker Önel, bankacılık işlemlerinde 2018 yılının ilk aylarında özellikle ticari işletmelerden alınan ücret ve komisyon masraflarının reel piyasadaki tüccarı olumsuz etkilediğini söyledi. Önel, “Hizmet fiyatlarının bu kadar yükseltilmesi; tüccarı, esnafı ve ticari işletmeleri mağdur ediyor. Bankalardan beklentimiz; hizmet fiyatlarını biraz daha piyasa koşullarına uygun hale getirmesidir” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 10:07
  1. İlker Önel

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