“Bankacılık ücretleri esnafı zora soktu”

İlker Önel, bankacılık işlemlerinde 2018 yılının ilk aylarında özellikle ticari işletmelerden alınan ücret ve komisyon masraflarının reel piyasadaki tüccarı olumsuz etkilediğini söyledi. Önel, “Hizmet fiyatlarının bu kadar yükseltilmesi; tüccarı, esnafı ve ticari işletmeleri mağdur ediyor. Bankalardan beklentimiz; hizmet fiyatlarını biraz daha piyasa koşullarına uygun hale getirmesidir” diye konuştu.