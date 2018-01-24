Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Banka göndermeyi unuttu, vatandaş mağdur oldu

Banka hesap özeti göndermeyi unuttu, vatandaş eline 3 ay sonra ulaşan hesap özeti ile şaşırdı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 14:46
Banka göndermeyi unuttu, vatandaş mağdur oldu

Kredi kartı sahibi herkesin başına gelebilecek olay Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşandı. Yılmaz Uçkaç'ın eline 3 ay sonra geçen hesap özeti sonrasında kredi kartı 3 dönem gecikmeye girdiğinde kapatılarak yasal işlem başlatıldı. Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Yılmaz Uçkaç, son ödeme tarihinden üç ay sonra gelen kredi kartı hesap özetine tepki gösterdi.

TEPKİ GÖSTERDİ

Efeler'de ikamet eden devlet memuru emeklisi 70 yaşındaki Yılmaz Uçkaç'a, emekli maaşını aldığı banka tarafından kredi kartı verildi. Yıllardır bu kredi kartı kullanan ve hiç bir sorun yaşamayan Uçkaç, eline son ulaşan hesap özetiyle şaşırdı. 29 Kasım 2017 son ödeme tarihli hesap özeti daha dün eline ulaşan Uçkaç, duruma tepki gösterdi.

2017 KASIM'IN ÖZETİ YENİ GELDİ

Kredi kartlarının 3 dönem gecikmeye girdiğinde kapatılarak yasal işlem başlatıldığını hatırlatan Yılmaz Uçkaç, "2017 yılı Kasım ayına ait bildirim daha yeni gelince çok şaşırdım. Kasım ve Aralık dönemlerine ait özetlerin son ödeme tarihleri geçmişti. Posta bir hafta daha gecikme yaşansa Ocak ayı özetimin de son ödeme tarihi geçecek ve bankadaki sicilim etkilenecekti" dedi.

Yetkilileri daha duyarlı olmaya davet eden memur emeklisi Uçkaç, "Yıllardır kredi kartı kullanıyorum, herhangi bir sorun yaşamadım. Zaman zaman bir hafta, on günlük gecikmeler yaşanıyordu. Ancak böylesini ilk defa gördük. Yoğunluktan dolayı bazı gecikmeleri anlayışla karşılayabiliriz. Ancak 3 ay sonra kartımın hesap özeti geliyor. İnsanlar mağdur oluyor. Yetkilerilerini bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 14:46
  1. Türkiye Ekonomisi Haberleri
  2. Türkiye Ekonomisi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrin şehidinin adı okulda yaşatılacak
    1. Afrin şehidinin adı okulda yaşatılacak
    2. Japonya'da deprem!
    3. Türk askerleri YPG mevzilerini ele..
    4. O ülkenin liderinden skandal çıkış!..
    5. Bu sefer Kıbrıs'ta ortaya çıktılar!
    6. Afrin'deki sivil görünümlü kadın..
    7. Mezarlar tek tek taşınıyor!
    8. Enis Berberoğlu davaya SEGBİS ile..
    9. Rus turistlerden Türkiye'de rekor..
    10. Konyaspor’dan Fikret Orman’a destek
    11. UEFA Uluslar Ligi kura çekimi
    12. Mustafa Destici: Afrin'den sonra orası..
    13. Süper Lig'de 20, 21 ve 22. hafta..
    14. Banka göndermeyi unuttu, vatandaş..
    15. Türkiye'den Yunanistan'a uyarı!..
    16. Mehmetçik'ten korkan PKK'nın yeni..
    17. Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'dan..
    18. Mustafa Destici'den Zeytin Dalı için..
    19. Mehmetçik'e 8 kurban!
    20. Polis köpeğini ısıran adam tutuklandı
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.01.2018
    Kahraman pilot dünyanın gündemine oturdu
    Kahraman pilot dünyanın gündemine oturdu
    ABD'den flaş 'PYD' açıklaması: Afrin'e ilerlerse desteğimizi çekeriz
    ABD'den flaş 'PYD' açıklaması: Afrin'e ilerlerse desteğimizi çekeriz