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Bank Asya'nın boğaz manzaralı villası satılıyor

FETÖ soruşturması kapsamında TMSF denetimine geçen Bank Asya’nın sahip olduğu gayrimenkuller satışa çıkarıldı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 13:48
Bank Asya'nın boğaz manzaralı villası satılıyor

FETÖ soruşturması kapsamında TMSF denetimine geçen, geçen yıl da İstanbul Ticaret Mahkemesi’nin iflasına karar verdiği Bank Asya’nın gayrimenkulleri satışa çıkarıldı. Söz konusu satışları, oluşan iflas idaresi yapıyor. Bankaya ait varlıklar oluşturulan site ile tanıtılıyor. Belirlenen varlıklar arasında Beşiktaş Bebek’te bulunan lüks bir villa da bulunuyor.

Boğaz manzaralı villa için belirlenen bedel 25 milyon 500 bin TL. Satışa konu taşınmazı almak isteyenlerin 20 Şubat’a kadar tekliflerini sunmaları gerekir. Tekliflerin dikkate alınması için 750 bin lira tutarında nakit teminatın da belirlenen hesaba yatırılması gerekir.

İhale 21 Şubat günü iflas idaresi tarafından yapılacak. Sitede, batık Bank Asya’nın satışa konulan Türkiye genelindeki gayrimenkullerin sayısının 550’ye yakın olduğu anlaşıldı.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 13:48
  1. FETÖ soruşturması

YORUM YAZ

  • feyzifeyzi21 dk önce
    kim bilir kimden çaldılar
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