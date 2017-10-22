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Bank Asya'daki mevduatları ele verdi: 6 ilde FETO operasyonu

Iğdır merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, Bank Asya'daki mevduatlarını önemli şekilde yükselttikleri belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

22 Ekim 2017 Pazar 03:47
Bank Asya'daki mevduatları ele verdi: 6 ilde FETO operasyonu

AA'nın haberine göre: Bank Asya'da hesapları bulunan ve 17-25 Aralık sürecinin ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşının talimatı üzerine mevduatlarını önemli şekilde yükselttikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Iğdır, Muş, İstanbul, Rize, Erzurum ve Düzce'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda soruşturma kapsamında aranan 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 03:47
  1. Bank Asya
  2. 17-25 Aralık süreci
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  4. FETÖ
  • KocasolakKocasolak1 gün önce
    Bu haberi yapıyorsunuz sonra chp çıkıyor bankada hesabı olanı içeri atıyorlar diye basıyor yaygarayı. ....
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