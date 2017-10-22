Bank Asya'daki mevduatları ele verdi: 6 ilde FETO operasyonu
Iğdır merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, Bank Asya'daki mevduatlarını önemli şekilde yükselttikleri belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.22 Ekim 2017 Pazar 03:47
AA'nın haberine göre: Bank Asya'da hesapları bulunan ve 17-25 Aralık sürecinin ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşının talimatı üzerine mevduatlarını önemli şekilde yükselttikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Iğdır, Muş, İstanbul, Rize, Erzurum ve Düzce'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda soruşturma kapsamında aranan 7 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.