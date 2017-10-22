Bank Asya'daki mevduatları ele verdi: 6 ilde FETO operasyonu

AA'nın haberine göre: Bank Asya'da hesapları bulunan ve 17-25 Aralık sürecinin ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşının talimatı üzerine mevduatlarını önemli şekilde yükselttikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Iğdır, Muş, İstanbul, Rize, Erzurum ve Düzce'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda soruşturma kapsamında aranan 7 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.