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Bangladeş'te yıldırımlar 23 can aldı

Muson mevsiminde yağışlarının yoğun olduğu Bangladeş'te, son 48 saatte 23 kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti

21 Haziran 2017 Çarşamba 01:07
Bangladeş'te yıldırımlar 23 can aldı

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te yağışların yoğun olması nedeniyle, ülkenin çeşitli bölgelerinde yıldırım çarpması sonucu 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 

Bangladeş Afet Ajansı Başkanı Reaz Ahmed yaptığı açıklamada, Muson mevsiminde ülke geneline hakim olan yoğun yağışlı havada oluşan yıldırımların, ülke genelinde  son 48 saat içerisinde 23 can kaybına yol açtığını belirtti.

Ülkede her yıl yüzlerce kişinin yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğine işaret eden Ahmed, halkın alınabilecek önlemler konusunda bilinçlendirilmesi için medya aracılığıyla kampanyalar yaptıklarını aktardı.

Ülkede bir süre önce yine Muson yağmurlarından kaynaklanan sel ve toprak kaymalarında çok sayıda can kaybı yaşanmıştı.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 01:07
  1. Bangladeş'
  2. Güney Asya
  3. Muson yağmurları
  • SEYDA NUR BARLALISEYDA NUR BARLALI2 sa önce
    YILDIRIMSEBEBDİR. CAN ALMAZ ! YANLIŞBIRIFADE...CAN'I KABZEDENALLAH (C.C)İZNİYLE AZRAİL (A.S) DIR.
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