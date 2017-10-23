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Sığınmacı sayısı 600 bini geçti

BM, Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'e sığınan Müslüman mülteci sayısının 600 bini aştığını duyurdu.

23 Ekim 2017 Pazartesi 13:39
Sığınmacı sayısı 600 bini geçti

Birleşmiş Milletler, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 603 bine ulaştığını bildirdi. Söz konusu açıklamayı Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Duniya Aslam Khan yaptı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, cuma günkü demecinde, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısını 589 bin olarak açıklamış ve sığınmacıların zorlu şartlarda yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çekmişti.

Erdoğan: Bangladeş bize arazi versin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ekim'de D-8 Zirvesi sonrası yaptığı konuşmasında, Arakanlı Müslümanlara yönelik yardım faaliyetlerine ilişkin, "Bangladeş, 3 bin dönümlük bir araziyi verebilirse, biz orada Arakanlı Müslümanlar için bir çalışma yapalım. O arazi 100 bin kişiyi barındırabilir. Orada çadır kent, sahra hastanesi ve eğitim kurumları oluşturalım. Bu ihtiyaçları da, gıda, sağlık malzemesi gibi Bangladeş'ten karşılayalım istiyoruz ki oranın ekonomisi de kalkınsın" açıklamasında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 13:39
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Bangladeş
  3. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
  4. Uluslararası Göç Örgütü
  5. BM
  6. Myanmar
  • Ali kocAli koc11 sa önce
    Dualarimdalar ne yapilabilir bangladesh de ulkelerine donsunler diyor
  • Abdullah KamilAbdullah Kamil19 sa önce
    Helal Tayyibim.Tüm müslüman İlkeler uyuyun. Dahaçok zıbarın
  • Hatice Hatice21 sa önce
    Bu insanlari dusundugum zaman cok kotu oluyorum ac susuz perisanlar direk yardim yapma imkanimizda yok yardim kuruluslarina veriyoruzda ellerine nasil geciyor insallah ettigim dualar kabul olurda herkes yerine yurduna geri doner ey allahin lanetledigi siyonistler yahudiler onlari bir vatani var vatani olanlari cekemiyorsunuz ama allah sizin icin derki onlara ne yer nede yurt verdik insallah tez zamanda yok olursunuz
  • Ömer halisÖmer halis22 sa önce
    nerdesinizey ingiliz uşakları arap ülkeleriliderleribu durum fransada almanyada olsa milyar dolar yardımlar yapar yollarsınız ama müslüman olunca anca kınama yapabilirsiniz
  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ22 sa önce
    ALLAH yardımcıları olsun. biz müslümanlar eğer elimizden gelen yardımı müslümanlar kardeşlerimize yapmaksak şunu bilelimki ALLAH daha büyük belaları bizim başımıza verir
  • abdoabdo22 sa önce
    tc devleti bunlara kucak açmalı ve yardımcı olmalıdır.
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