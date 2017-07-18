Bangladeş Başkonsolosu ETSO yöneticileriyle görüştü

ETSO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Zıpkınkurt, "Edirne Osmanlı İmparatorluğu’na bir asıra yakın başkentlik yapmış tarihi bir şehir. 700 tescilli eserimiz ayakta ve hala kullanılabilir durumda. İlimiz tarihi eser bakımından zengin bir kent. En çok iş gücü barındıran ve ekonomiye katkı sağlayan iş kolu tekstil sanayi olması ile beraber, tarım ve turizm İlimiz ekonomisinin yapı taşlarıdır" dedi.

Edirne’nin tarihi, kültürel ve ticari yapısı ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası faaliyetleri hakkında bilgi aktarımı sağlayan Zıpkınkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

3 yıl önce İstanbul Başkonsolosluğu’nda göreve başladığını ve Türkiye’ye geldiğinden bu yana çok samimi karşılanarak, hiç bir zaman yabancılık çekmediğini belirten İslam, “Bangladeş’in ekonomik, ticari yapısı, iş fırsatları ve yatırım teşvikleri hakkında bilgi verdi. Yüz ölçümü olarak küçük olmasına rağmen nüfus açısından yoğun bir ülke olan Bangladeş son yıllarda ekonomik açıdan olağanüstü büyüme sağlıyor. Tarım ve hazır giyim sektörü ekonominin en dinamik olduğu alanlardır. Nüfus yoğunluğundan dolayı iş gücü maliyetleri düşük ve enerji ucuz" dedi.

Zıpkınkurt, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi adına ortak paydada buluşarak potansiyelin yüksek olduğu tarım, turizm ve tekstil alanlarında işbirliği sağlanabileceğini belirtti.

Ziyaret, Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Mohammad Manirul İslam ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt’un günün anısına karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.