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Bandrol ücretlerinde düzenleme yapıldı

Bakanlar Kurulu kararıyla internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazların bandrol oranları değiştirildi.

08 Ağustos 2017 Salı 09:56
Bandrol ücretlerinde düzenleme yapıldı

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak BandrolÜcretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla, bandrole tabi cihazlar ve bandrol oranlarının yer aldığı listede ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazların bandrol oranları şu şekilde gerçekleşti:

Televizyon: yüzde 16,

Radyo, portatif radyo-teyp, radyo-pikap (motorlu taşıtlarda kullanılmaya mahsus olanlar, radyo tuner kartları dahil): yüzde 16

Video: yüzde 16

Birleşik cihazlar (Video-televizyon-radyo, video-televizyon, radyo televizyon, müzik setleri ve benzerleri): yüzde 16

Cep telefonları: yüzde 10

 Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar: yüzde 2

  Taşıtlar (Üzerinde görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihaz bulunanlar)

  a- Kara taşıtları: yüzde 0,4

  b- Diğer taşıtlar: yüzde 0,01

  Video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış olan TV alıcıları (Uydu alıcıları, set üstü medya kutuları, tv tuner kartları dahil): yüzde 10

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 09:56
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