Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bandırmaspor’da görev dağılımı yapıldı

TFF 2. Lig takımlarından Bandırmaspor’da geçtiğimiz günlerde yapılan kongrenin ardından yeni yönetimde görev dağılımı yapıldı.

11 Temmuz 2017 Salı 20:00
Bandırmaspor’da görev dağılımı yapıldı

Düzenlenen basın toplantısında Bandırmaspor Başkanı Erhan Elmastaş, geçtiğimiz hafta kulübün eski Sportif Direktörü Süleyman Takunyacıoğlu’nun yaptığı toplantıda kendisi hakkında söylediği çeşitli iddialara cevap verdi.

Elmastaş’ın ardından Bandırmaspor Basın Sözcüsü Erol Rüzgar, yapılan görev dağılımını açıkladı. Rüzgar, "Bundan sonra basına bilgileri basın bülteniyle daha hızlı ulaştıracağız" diyerek, yönetim kurulunda Asbaşkanlık görevine Bilgen Süngü, Ömer Beyaz, Galip Akgün, İkinci Başkanlığa Hasan Çakmak, Muhasip Üyeliğe Egemen Öncal Özhuy, Alt Yapı Sorumluluğu’na Ertunç İşbay, Ümit Babacan, Basın Sözcülüğü’ne Erol Rüzgar, Taraftar Sorumluluğu’na Gökhan Yankol, Otoparklar Sorumluluğu’na Erol Rüzgar, Bora Keskinler, Tesisler Sorumluluğu’na Adnan Tuksal, Hukuk İşlerine Volkan Gözükara, Reklam ve Sponsorluk Sorumluluğu’na ise Bora Öziş ve Bora Keskinler’in getirildiğini açıkladı.

7 futbolcu transfer edildi

Transfer Komitesi Üyesi Bilgen Süngü ise giden futbolcuları ve yeni transferleri açıklayarak, “Bugün itibari ile 7 futbolcu transfer ettik. Mustafa Kayabaşı, Evren Üstündağ, Haluk Türkeri, Erdi Öner, Adem Koçak, Mesut Saray ve Emre Aygün yeni transferlerimiz oldu. Bir sağbek, stoper ve hücum bölgemize bir oyuncu almak istiyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 20:00
  1. Saray
  2. Ege
  3. TFF
  4. Koçak
  5. Kayabaşı
  6. Bandırma
  7. Mustafa Kaya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    NATO gemileri denize indi... Hedef'te Rusya mı var?
    1. NATO gemileri denize indi... Hedef'te..
    2. Yakalanan 2 DAEŞ'li için Türkiye'ye..
    3. Leşker-i Tayyibe, saldırı iddialarını..
    4. En çok Müslüman kadınlara saldırıyorlar
    5. Teröristbaşı Gülen’in avukatı böyle..
    6. Kerkük'teki Araplardan çağrı geldi: O..
    7. Katar'dan Filistin açıklaması
    8. Çipras Türkiye'nin hakkı olan gaz..
    9. İslam işbirliği polis merkezi..
    10. Şırnak'ta şehitler için anlamlı etkinlik
    11. 15 Temmuz'dan sonra gelen rütbe: Tuğbay
    12. Özel harekatçılar darbecileri böyle..
    13. PYD'den Türkiye'deki Kürtlere küstah..
    14. Timsah Djiku’dan vazgeçti
    15. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    16. Prof.Dr. Mustafa Karataş “Her çocuğun..
    17. Aydınspor 1923 kongresi çıkan olaylar..
    18. Karpuz yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı
    19. Kaymakam Dundar’dan şehit ailesine..
    20. Issiar Dia’dan resmi imza
    Mitinge katılamayan Beren, Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi!
    Mitinge katılamayan Beren, Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi!
    Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu! Satan satana...
    Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu! Satan satana...
    Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
    Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!