Bandırmaspor’da görev dağılımı yapıldı

Düzenlenen basın toplantısında Bandırmaspor Başkanı Erhan Elmastaş, geçtiğimiz hafta kulübün eski Sportif Direktörü Süleyman Takunyacıoğlu’nun yaptığı toplantıda kendisi hakkında söylediği çeşitli iddialara cevap verdi.

Elmastaş’ın ardından Bandırmaspor Basın Sözcüsü Erol Rüzgar, yapılan görev dağılımını açıkladı. Rüzgar, "Bundan sonra basına bilgileri basın bülteniyle daha hızlı ulaştıracağız" diyerek, yönetim kurulunda Asbaşkanlık görevine Bilgen Süngü, Ömer Beyaz, Galip Akgün, İkinci Başkanlığa Hasan Çakmak, Muhasip Üyeliğe Egemen Öncal Özhuy, Alt Yapı Sorumluluğu’na Ertunç İşbay, Ümit Babacan, Basın Sözcülüğü’ne Erol Rüzgar, Taraftar Sorumluluğu’na Gökhan Yankol, Otoparklar Sorumluluğu’na Erol Rüzgar, Bora Keskinler, Tesisler Sorumluluğu’na Adnan Tuksal, Hukuk İşlerine Volkan Gözükara, Reklam ve Sponsorluk Sorumluluğu’na ise Bora Öziş ve Bora Keskinler’in getirildiğini açıkladı.

7 futbolcu transfer edildi

Transfer Komitesi Üyesi Bilgen Süngü ise giden futbolcuları ve yeni transferleri açıklayarak, “Bugün itibari ile 7 futbolcu transfer ettik. Mustafa Kayabaşı, Evren Üstündağ, Haluk Türkeri, Erdi Öner, Adem Koçak, Mesut Saray ve Emre Aygün yeni transferlerimiz oldu. Bir sağbek, stoper ve hücum bölgemize bir oyuncu almak istiyoruz" dedi.