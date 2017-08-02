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''Bana milli takımı versinler başarıdan başarıya koşturayım''

Teknik Direktör Güvenç Kurtar, kariyerinde başarılı seneler geçirdiğini ifade ederek, ''Bana Milli Takımı versinler Dünya Kupası’na götüreyim'' dedi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:45
''Bana milli takımı versinler başarıdan başarıya koşturayım''

Fatih Terim’in görevinden gönderilmesiyle boşalan A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine kimin getirileceği merakla beklenirken, tecrübeli Teknik Direktör Güvenç Kurtar konuya ilişkin İHA muhabirine önemli açıklamalarda bulundu. Kariyerine Kocaelispor’da başlayan ve Çaykur Rizespor, Denizlispor ve Bursaspor gibi takımların teknik patronluk görevini üstlenmiş olan Güvenç Kurtar, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü ile ilgili, "A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için en tecrübeli adaylardan birisiyim. Başarılı seneler geçirdim. Şu an gündemde değilim ama benim başarılarım belli" şeklinde konuştu.

“Türkiye’de işler ahbap ilişkileriyle yürüyor”

Kurtar, kendisine şu an için Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bir teklif gelmediğini belirterek, “Türkiye’de işler ahbap ilişkileri ile yürüyor. Bana milli takımı versinler Dünya Kupası’na götüreyim. Orada da başarıdan başarıya koşturayım. Şu an için bana gelen bir teklif yok” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:45
  1. Türkiye
  2. Bursaspor
  3. Fatih
  4. Çaykur Rizespor
  5. Rize
  6. Kocaeli
  7. Bursa
  8. Denizli
  9. Rizespor
  10. Türkiye Futbol Federasyonu
  11. Çaykur
  12. Fatih Terim
  13. Futbol Federasyonu
  14. Denizlispor
  15. Kocaelispor
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