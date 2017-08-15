'Bana büyü yaptınız...' İstanbul'da dehşet anları!

İstanbulSarıyer’de, muska tartışması kanlı bitti. Son dönemde işleri bozulan 39 yaşındaki tekstilci Serdal Aslan alkol sorunu da yaşamaya başlayınca bunalımı daha da arttı. Çare ararken, kız arkadaşı Güler İ. aracılığıyla Neslihan K.’ya ulaşıp muska yazdırdı. Muskanın etkisini göstermesi için 3 ay kadar bekleyen Aslan, hem işlerinin düzelmemesi hem de alkol sorununun devam etmesi nedeniyle muskanın bir işe yaramadığını düşünmeye başladı.

PARASINI GERİ İSTEDİ

Serdal Aslan, muska için bin 300 TL’ye anlaştığı Neslihan K.’ya peşinat olarak verdiği 500 TL’yi geri istedi. Ancak Neslihan K. bu talebi reddetti. Muskanın işe yaramadığı gibi, kendisini daha da kötü bir hale soktuğunu söyleyen Serdal Aslan parasını geri alabilmek için, önceki gün muskacının eşi Necmi K. ve oğlu Mustafa K.’yle Ayazağa Huzur Mahallesi’nde buluştu. İddiaya göre randevuda çıkan tartışma büyüyünce Serdal Aslan yanında götürdüğü pompalı tüfeği çıkardı. Necmi K. ise silahına sarıldı. Kurşunların hedefi olup yaralanan Aslan hastanede hayatını kaybetti. Olay sırasında yoldan geçen Okan Depe de yaralandı.

‘BÜYÜ YAPTINIZ’

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, olay sonrası kaçan Necmi K. ile oğlu Mustafa K.’yı gözaltına aldı. İddiaya göre Necmi K., ifadesinde olayı şöyle anlattı: “Serdal Aslan, Güler İ. aracılığıyla eşime 3 ay önce muska yazdırmış. Bin 300 lira para karşılığında anlaşmışlar, ancak Serdal Aslan sadece 500 lira para vermiş. Muskanın işe yaramadığını, hatta kendisine büyü yapılarak daha kötüye gittiğini söyleyerek parasını istemek için eşimi rahatsız etmeye başladı. Olay günü de, oğlum Mustafa K. ile birlikte onunla görüştük. Ancak o yanında getirdiği pompalı tüfekle bize saldırdı. Tüfeği tutukluluk yapınca, ben tedbir olsun diye yanımda getirdiğim tabanca ile ateş ettim...”