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Balyozlu işkence! Vura vura katlettiler...

Irak'ta Terör örgütü DEAŞ'e karşı sürdürülen savaşta meydana gelen işkence olaylarının her gün bir yenisi gün yüzüne çıkıyor.

23 Haziran 2017 Cuma 14:56
Balyozlu işkence! Vura vura katlettiler...

Irak'ta Terör örgütü DEAŞ'e karşı başlatılan ve birçok insan hakları ihlaline zemin hazırlayan savaş tüm hızıyla sürüyor. DEAŞ bölgede yavaş yavaş elindeki toprakların büyük bir kısmını kaybediyor. Bölgede "rüzgar tersine döndü" yorumları yapılıyor.

Birkaç yıldır bölgenin tek hakimi konumunda olan DEAŞ'in adı Yezidilere karşı işlenen fiillerle anılmıştı. Şimdi ise benzeri fiiller, DEAŞ'in zayıflaması neticesinde yakalanan DEAŞ mensuplarına ve Sünni halka karşı işleniyor.

Irak'ta insan hakları ihlalleri gündelik bir hal almış durumda. Bölgeden yansıyan görüntüler bu ihlallerin korkunç boyutlara vardığını gösteriyor.

Görüntüler Musul'un batı bölgesinde yer alan Sincar yakınlarından. Videodaki kişinin yakalanan bir DEAŞ mensubu olduğu iddia ediliyor ancak bölgede DEAŞ mensubu adı altında birçok sivilin de alıkonulduğu biliniyor.

Sosyal medyada yayılan videoda, elleri bağlı durumdaki kişiye Yezidi milisler tarafından birçok farklı şekilde işkence edildiği görülebiliyor. Bir kemerle başlayan, tekme ve tokatlarla devam eden işkencede Yezidi milisler daha sonra bir balyoz kullanıyor. Elleri bağlı kişinin sırtına indirilen balyoz darbeleri sonrası acı işinde haykırdığı duyuluyor. İşkence edilen kişinin akıbeti bilinmiyor.

Mepa News

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 14:56
  1. deaş
  2. IRAK
  3. Yezidiler
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