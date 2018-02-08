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Balyoz kumpasına operasyon

"Balyoz davasında kumpas" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen 5 polisten 4'ü gözaltına alındı.

08 Şubat 2018 Perşembe 10:29
Balyoz kumpasına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, "Balyoz davasında kumpas" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı neticesinde kumpas olarak değerlendirilen "Balyoz" soruşturmasında, aktif olarak görev alan kolluk görevlilerinin tespitine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, o dönem Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Sağ 2 Büro Amirliği bünyesinde görev yapan ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile alakalı yürütülen soruşturmalarda denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

 

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 10:29
  1. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Balyoz
  3. kumpas

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