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Baltık Denizi'nde tehlikeli gerilim

ABD ile Rusya arasında artan gerilim Baltık Denizi'ne yansıdı. Bölgede uçan Rus jetlerinin ABD'ye ait bir gözlem uçağına 1.5 metreye kadar yaklaştı.

20 Haziran 2017 Salı 17:32
Baltık Denizi'nde tehlikeli gerilim

Rusya'nın Suriye'de ABD ile yaşadığı 'uçak düşürme' gerilimi sürerken, gerginliği arttıracak bir haber de Baltık bölgesinden geldi. Fox News'in haberine göre, silah yüklü bir Rus jeti bölgede gözlem yapan ABD gözlem uçağına 1.5 metreye kadar yaklaştı.

ABD'li yetkililer olayı provakatif olarak tanımladı. Bu Baltık bölgesinde Rus jetlerinin ABD uçuşlarına ve gemilerine 35. müdahalesi olarak kayıtlara geçti. Ancak ABD'li yetkililer yaşanan olayı diğerlerinden farklı olarak 'tehlikeli' olarak tanımladı.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 17:32
  1. ABD
  2. Baltık Denizi
  3. Rusya
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