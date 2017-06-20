Baltık Denizi'nde tehlikeli gerginlik! Uçaklar birbirine 1,5 metreye kadar yaklaştı
Foxnews'in ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Baltık Denizi'nde Rusya ve ABD uçakları birbirine 1,5 metreye kadar yaklaştı.20 Haziran 2017 Salı 16:28
Yetkililer Rus Su-27 jetinin Baltık Denizi'nde keşif uçuşu yapan Amerikan Hava Kuvvetleri RC-135 keşif jetine hızlı bir şekilde yaklaştığını belirtti.
Amerikalı yetkililer Rus jetinin uçuş manevrasını "provakatif" olarak değerlendirirken, Rus jetinin ABD keşif uçağına 1,5 metre kadar yakınlaştığı ifade edildi.
2 Haziran'dan beri Baltık Denizi bölgesinde ABD ve Rus savaş gemileri arasında 35'ten fazla etkileşim yaşandığı belirtilirken, Pazartesi günü yaşanan gerginlik "güvensiz" olarak nitelendirildi.