Baltık Denizi'nde tehlikeli gerginlik! Uçaklar birbirine 1,5 metreye kadar yaklaştı

Yetkililer Rus Su-27 jetinin Baltık Denizi'nde keşif uçuşu yapan Amerikan Hava Kuvvetleri RC-135 keşif jetine hızlı bir şekilde yaklaştığını belirtti.



Amerikalı yetkililer Rus jetinin uçuş manevrasını "provakatif" olarak değerlendirirken, Rus jetinin ABD keşif uçağına 1,5 metre kadar yakınlaştığı ifade edildi.



2 Haziran'dan beri Baltık Denizi bölgesinde ABD ve Rus savaş gemileri arasında 35'ten fazla etkileşim yaşandığı belirtilirken, Pazartesi günü yaşanan gerginlik "güvensiz" olarak nitelendirildi.