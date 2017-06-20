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Baltık Denizi'nde tehlikeli gerginlik! Uçaklar birbirine 1,5 metreye kadar yaklaştı

Foxnews'in ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Baltık Denizi'nde Rusya ve ABD uçakları birbirine 1,5 metreye kadar yaklaştı.

20 Haziran 2017 Salı 16:28
Baltık Denizi'nde tehlikeli gerginlik! Uçaklar birbirine 1,5 metreye kadar yaklaştı

Yetkililer Rus Su-27 jetinin Baltık Denizi'nde keşif uçuşu yapan Amerikan Hava Kuvvetleri RC-135 keşif jetine hızlı bir şekilde yaklaştığını belirtti.

Amerikalı yetkililer Rus jetinin uçuş manevrasını "provakatif" olarak değerlendirirken, Rus jetinin ABD keşif uçağına 1,5 metre kadar yakınlaştığı ifade edildi.

2 Haziran'dan beri Baltık Denizi bölgesinde ABD ve Rus savaş gemileri arasında 35'ten fazla etkileşim yaşandığı belirtilirken, Pazartesi günü yaşanan gerginlik "güvensiz" olarak nitelendirildi.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 16:28
  1. rus uçağı
  2. ABD uçağı
  • okok5 sa önce
    Fuzeler once yurt disindaki askeri ustlere ucar yaptirim olarak.misal nato ustleri turkiye arap yarim adasina yaptirim olarak atom bombasi. Amerikanlarda yaptirim olarak turkistan bolgesine atom bombalari. Sonunda avrupa acil baris toplantisi ile barisin zeytin dallariyla vatikandan gelisi.
  • vatandasvatandas5 sa önce
    ulan at kafalar gurese tutusacaksaniz tutusun sen bana yaklastin o bana yan bakti birakin bu ayaklari hadi bir iki fuze sallayin bizde heyecana gelek cosak
  • vatandasvatandas7 sa önce
    It iti isirmaz bu kafirlerin gücü gariban muslumanlara yeter
  • HocaHoca9 sa önce
    Onlar bir birlerine girerse bize ne girer acaba. Dünyanın sonunu atomlar getirir.Allahım sen bunlara ıslah et. Merhamet ver
  • Muhammet Baki Muhammet Baki 9 sa önce
    Allah'ım hiçbir kulunu hiçbir kuluna kafir dedirtme, insanların birbirine düşmesi için sana yalvaran insanlara vicdan ver, başka insanların ölmesini isteyen hristiyan, müslüman ya da yahudi insanlara hadlerini bildir inşAllah, sen yaradansın sana sığınırım, dünyanın bir yerlerinde savaş çıkması için sana yalvaran insanlara izin verme.
  • ÜMMETÜMMET9 sa önce
    Kafiri kafire,münafığı kafire,kafiri münafığa kırdır Allah'ım,kendi kazdıkları kuyulara onları düşür Allah'ım.
  • Hkn...Hkn...10 sa önce
    Birbirlerine girerler İnşAllah...AMİN.
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