Baltalı kadın dehşet saçtı!

Güvenlik kamerası görüntüsünden kaybolan kadının bir kaç dakika sonra marketin kasasının önünde hesap ödemek için bekleyen müşterilere doğru yürüyüp bir kadınla konuştuğu görülüyor. 24 yaşında olduğu belirtilen Evie Amati isimli kadın, elinde balta ile sırada bekleyen bir erkek müşteriye vuruyor. Daha sonra marketten çıkan bir kadına sırtından balta ile vuruyor.
Yere düşen kadına vurmaya devam eden saldırgan olay sonrası soğukkanlı bir şekilde marketten uzaklaşıyor. Saldırıya uğrayan kişilerden birisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer kişinin durumu ise henüz netlik kazanmadı.
Saldırgan yakalandı
Polis köpekleri saldırgan kadını bir parkta yanında baltası olduğu halde buldu. Kadın tutuklanıp ceza evine gönderildi.