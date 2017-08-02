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Balta sürprizi! TFF 1. Lig'e...

TFF 1. Lig'e düşen Çaykur Rizespor'da kadroyu güçlendirme çalışmaları sürerken Hakan Balta'ya kanca geldi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:22
Balta sürprizi! TFF 1. Lig'e...

TFF 1. Lig'e düşen Çaykur Rizespor'da kadroyu güçlendirme çalışmaları sürüyor; Hedef Hakan Balta...
 
Teknik Direktör Hikmet Karaman'la dün bir toplantı gerçekleştiren yeşil-mavili yöneticiler transfer değerlendirmesi yaptı. Stoper arayan Atmaca'nın, G.Saray'da gözden çıkarılan milli futbolcu Hakan Balta'yı istediği öğrenildi.
 
Hakan Balta kısa bir süre önce Göztepe ile de görüşmüş ancak anlaşamamıştı
 
Rize'nin diğer stoper adayının ise A.Wien'den 26 yaşındaki Lukas Rotpuller olduğu belirtildi. Avusturyalı oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.
 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:22
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