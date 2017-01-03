Baloncuklu naylonla doğalgazdan tasarruf yolu!

Kışın sert geçmesi evlerimizdeki doğalgaz faturalarını da etkiliyor. Bir yandan ısınıp bir yandan da faturalardan nasıl tasarruf edeceğimizi düşünüyoruz. Doğalgazdan tasarruf etmek için pek çok yöntem denemiş olabilirsiniz. Ama bu yöntemi daha önce duymadınız!

İhtiyacınız olan malzeme baloncuklu naylon. Ucuz bir malzeme olan baloncuklu naylonu camınızın ölçüsünde kesin. Ardından cama su püskürtün ve yapıştırın.

Bu yöntemi deneyenler yüzde 10 ısı tasarrufu sağladını belirtiyor. Ayrıca oda ısısını 10 derece artıyormuş.

Kuzey ülkeleri oldukça soğuk olduğu için ısı yalıtımı kalınlığı da fazla oluyor. Bu yöntemde ısı yalıtımın bir benzeri olarak görülüyor.

Kaynak: Annekaz