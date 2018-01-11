Balona röveşata atarak gündem olmuştu! O anları ilk kez anlattı…

Gülbey Türkücü, Ankara’da yürürken balona röveşata atmaya çalışıp düşmesiyle bir anda Türkiye’nin gündemi olmuştu. Hakkında birçok iddia ortaya atılan Türkücü’nün balona röveşata atma denemesinin arkasından tam bir dram çıktı. Röveşata videosunun sosyal medyada büyük ilgi toplamasının ardından Türkücü’nün ailesi bir televizyon programına bağlanarak çocuklarının bir süredir kayıp olduğunu ve Türkücü’ye ulaşmaya çalıştıklarını anlattı.

Daha sonra bulunan Türkücü madde bağımlılığından Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne yatırıldı. 50 gün tedavi gördükten sonra ailesi tarafından memleketi Elbistan’a götürüldü. Elbistanspor’un kadrosuna kattığı Türkücü artık kulübün sosyal tesisinde kalıyor, futbolcu arkadaşlarıyla vakit geçiriyor.

FENERBAHÇE TARAFTARI

Türkücü, 1994 yılında Elbistan’da dünyaya gelmiş. 23 yaşındaki Türkücü, çocukluğundan beri futbolcu olmak istemiş. Fenerbahçe’yi tutan Türkücü’nün en sevdiği oyuncu bir dönem Fenerbahçe forması giyen Raul Meireles.

En büyük hayali 9 numaralı formayı giymek olan Türkücü, ilköğretim yıllarında Afşin-Elbistan Linyit (AEL) Spor Kulübü’nün alt yapısına girmiş. Yaklaşık 1 yıl amatör futbol oynayan Türkücü, “Okulun bahçesinde sık sık futbol oynardık. Ben her zaman forvette oynardım. Bir keresinde sınıflar arası turnuvalarda bizim sınıf şampiyon oldu. Bize forma hediye edildi. Bir beden eğitimi öğretmenimiz vardı. Benden huylandı, ben de ondan huylandım. ‘Ben okulu bırakıyorum’ dedim. Sonra da okulu bıraktım. Lise 2. sınıftayken okulu bırakıp simitçilik yaptım. Kazandığım parayla aileme katkıda bulunuyordum. Afşin-Elbistan Linyit Spor’un alt yapısında 1 sene lisanslı oynadım. Çok iyi bir hocamız vardı. Hocamız yerine başkası geldi, anlaşamadım. O yüzden kulübü bıraktım” diyor.

DÜŞÜNCE SİNİRLENDİM

Evden kaçarak memleketi Elbistan’dan Ankara’ya gittiğini, Kızılay’da gezerken balona denk geldiğini söyleyen Türkücü, şöyle konuştu: “Ailevi problemlerden dolayı evi terk edip Ankara’ya gittim. 20 gün dışarıda yattım. Kızılay’da bir pastane vardı. Geceyi pastanenin arkasında geçirdim.

Yolda yürürken birden bire önüme bir balon çıktı. Ayağımla önce balonu havalandırdım. Sonra balona vurmaya çalıştım, ama ayağım balona değmedi. O sırada ayakkabı ayağımdan çıktı. Ben sırt üstü yere düştükten sonra balon üzerime düştü. Sinirlendiğim için bu kez omuzumla balona vurdum. Daha sonra kalktım yoluma devam ettim.”

UYUŞTURUCUDAN ÇOK PİŞMANIM

Balona röveşata deneme videosundan çok sonra haberdar olduğunu söyleyen Türkücü, “Balona röveşata denemem insanlar tarafından çok beğenilmiş. Herkes benden bahsetmiş. İnsanların röveşata videomu izlemelerini iyi düşüncelere yorumluyorum” diyor. Okulu ve sporu bıraktıktan sonra uyuşturucuya başladığını, balona röveşata videosundan sonra tedavi gördüğünü anlatan Türkücü şunları söyledi: “2 sene uyuşturucu kullandım. Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde tedavi oldum. Tedavi sürecimde annem yanımdaydı. Artık uyuşturucu defterini kapattım. Beni Ankara’dan buraya getirip takıma kazandıranlara teşekkür ediyorum. Tekrar futbol oynamak bana mutluluk veriyor. Ben uyuşturucuya yöneldim, şimdi çok pişmanım. Gençler uzak dursun”

9 NUMARAYI VERECEKLER

Türkücü’nün tekrar normal hayatına dönmesi için takım olarak ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyleyen Elbistanspor’un oyuncularından Tunahan Ersoy, “Gülbey burada bizimle birlikte kalıyor. Bizimle aynı yemeği yiyor. Bizimle birlikte idman yapıyor. Gülbey ilk geldiğinde içe kapanıktı. Kimseyle konuşmuyordu, bizden bağımsız hareket ediyordu. Ama günden güne açılıyor” diye konuştu. Türkücü’nün iyi bir futbol tekniğinin olduğunu söyleyen Elbistanspor antrenörü Mutlu Doğan ise “Gülbey biraz ilgisizlikten dolayı futbolu bırakmış. Biz de inşallah Gülbey’i el birliğiyle hem hayata hem de spora tekrar kazandıracağız. Gülbey, 9 numarada oynamak istiyor. İlerleyen zamanlarda Gülbey’e 9 numarayı vermeyi düşünüyorum' dedi.