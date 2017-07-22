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Balon kazalarının raporları tamamlandı

Nevşehir Karadağ'da 1 yolcunun yaşamını yitirdiği, Ürgüp'te 1 pilot ve 6 yolcunun yaralandığı balon kazalarına ilişkin raporlar tamamlandı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:06
Balon kazalarının raporları tamamlandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilanında, son dönemde yaşanan bazı hava aracı kazalarına ilişkin araştırma ve inceleme raporlarının tamamlandığı belirtildi.

Buna göre, 18 Şubat'ta Kapadokya Kaya Balonculuk Havacılık Tur. Rek. Ltd. Şti. envanterinde yer alan TC-BKZ tescil işaretli Ultramagic N-425 tipi sıcak hava balonunun Nevşehir'in Karadağ mevkisi yakınlarına sert inişinde yolculardan birinin balondan düşerek yaşamını yitirdiği, 14 Mart'ta Göreme Balonculuk Genel Havacılık Reklamcılık Turizm Sanayi Ticaret AŞ'ye ait LBL 425A tipi Lindstrand marka TC-BPL tescil işaretli sıcak hava balonunun Ürgüp'ün Sofular Köyü yakınlarına sert iniş nedeniyle 1 pilot ve 6 yolcunun yaralandığı kazalara ilişkin Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu, ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tamamlandı.

Ayrıca, 28 Aralık 2016'da Topair Havacılık Ltd. Şti’nin TC-UGT tescil işaretli Evektor SportStar RTC tipi hava aracının öğrenci pilotun PIC uçuşu sırasında Tekirdağ Çorlu Havalimanı 05 pistine iniş-kalkış çalışmasında pist mesafe levhasına sol kanadını çarpması sonucu yaşanan hasarlı hava aracı kazası raporu da sonuçlandırıldı.

İlgili kişi ve kurumlar, bakanlığa başvurarak kazalara ilişkin nihai raporları inceleyebilecek.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:06
  1. balonculuk
  2. hava aracı kazası
  3. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu
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  5. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
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