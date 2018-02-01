Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Balon ekmek

Özellikle kebap türü yemeklerin servis edildiği restoranlarda ana yemekten önce servis edilen balon ekmek, tulum peyniri ve tereyağ üçlüsü mükemmel lezzetlidir. Bu keyfi evinizde de yapmak isterseniz, işte size evde balon ekmek tarifi…

01 Şubat 2018 Perşembe 11:59
Balon ekmek

Balon ekmeği evde yapmak oldukça kolaydır ve az malzeme ister.

1 su bardağı ılık süt

yarım su bardağı ılık su

yarım su bardağı ılık yoğurt

3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı

1 yemek kaşığı şeker

1 tepeleme dolu tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı kuru maya (veya yarım küp yaş maya)

Un (takriben 5-6 su bardağı, yarıya yarıya kepekli un olabilir.)

NASIL YAPILIR?

Ilık süt, ılık su, yağ ve yoğurt yoğurma kabına alınır, şeker ve maya da eklenir. Karıştırın ve sıcak bir yerde 5-10 dakika bekletin.

Tuzu, unu da eklenir ve yumuşacık hafif ele yapışan bir hamur yoğrulur.

Hafif elimizi yağlayarak hamuru bu toparlayalım. Hava almayacak şekil de sarıp, 1 saat mayalanması için bekletelim.

Mayalanan ve en az iki katı kadar kabaran hamuru 12 bezeye ayıralım.

Merdane yardımı ile küçük tatlı tabağı kadar açalım.

Bütün bezeleri açalım ve hemen üzerini hava almayacak şekil de örtelim.

Fırını 250 derece de ısıtalım. Bizim tepsilerimiz biraz küçük olduğu için bir tepsiye 4 adet sığdı. Üzerine isterseniz susam serpin. Yağlı kağıt serili tepsiye açılı bezeleri koyalım ve fırına verelim.

Şu 4 resimdeki gelişme, sadece 10 dakika da gelişti !

Evet 10 dakika da ilk posta balon ekmekler pişti. Sıradaki postayı da aynı şekilde pişirelim.

Mis gibi ekmekleriniz hazır.

İsterseniz fazlasını ilk sıcağı geçtikten sonra hava almayacak şekil de paketleyip kaldırın.

Yemeden önce tava da bile olsa arkalı önlü bir ısıtmanız kafi..


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 11:59
  1. BALON EKMEK
  2. BALON EKMEK NASIL YAPILIR
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Arif Sağ, MESAM'ı soyuyor, devlet...'
    1. 'Arif Sağ, MESAM'ı soyuyor, devlet...'
    2. 'Babayiğit'ten yerli otomobil..
    3. Balon ekmek
    4. Bahar havası gidiyor...
    5. ''O olayda büyük sorumluluğu var"
    6. Türkiye'den Fransa'ya tokat gibi cevap
    7. Yeditepe Üniversitesi’nden 'iş' için..
    8. Türkiye'den terörist Mihraç Ural için..
    9. Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u..
    10. ABD'den tarihi iki yüzlülük!..
    11. Türk savunma Sanayii'nden o ülkeye..
    12. İstanbul Valiliği Taksim Meydanı..
    13. Araç tescilinde yeni dönem
    14. İTO'dan SMS teşekkürü
    15. Terör hamisi Avrupa ülkesinde..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine..
    17. Müslüman katili liderin evine..
    18. Türk mühendislerle Suudi Arabistan’da..
    19. Drone görüntüledi! Türk tankları..
    20. Burseya Dağı'nda yakalanan..
    Mezarlıkta esrarengiz olay! Mezarlar kendi kendine...
    Mezarlıkta esrarengiz olay! Mezarlar kendi kendine...
    CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
    CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
    Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!
    Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!
    Öcalan'ın sözde anıtının altından bakın ne çıktı
    Öcalan'ın sözde anıtının altından bakın ne çıktı
    Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!
    Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.02.2018
    İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
    İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
    Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor
    Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor