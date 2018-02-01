Balon ekmek

Balon ekmeği evde yapmak oldukça kolaydır ve az malzeme ister.

1 su bardağı ılık süt

yarım su bardağı ılık su

yarım su bardağı ılık yoğurt

3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı

1 yemek kaşığı şeker

1 tepeleme dolu tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı kuru maya (veya yarım küp yaş maya)

Un (takriben 5-6 su bardağı, yarıya yarıya kepekli un olabilir.)

NASIL YAPILIR?

Ilık süt, ılık su, yağ ve yoğurt yoğurma kabına alınır, şeker ve maya da eklenir. Karıştırın ve sıcak bir yerde 5-10 dakika bekletin.

Tuzu, unu da eklenir ve yumuşacık hafif ele yapışan bir hamur yoğrulur.

Hafif elimizi yağlayarak hamuru bu toparlayalım. Hava almayacak şekil de sarıp, 1 saat mayalanması için bekletelim.

Mayalanan ve en az iki katı kadar kabaran hamuru 12 bezeye ayıralım.

Merdane yardımı ile küçük tatlı tabağı kadar açalım.

Bütün bezeleri açalım ve hemen üzerini hava almayacak şekil de örtelim.

Fırını 250 derece de ısıtalım. Bizim tepsilerimiz biraz küçük olduğu için bir tepsiye 4 adet sığdı. Üzerine isterseniz susam serpin. Yağlı kağıt serili tepsiye açılı bezeleri koyalım ve fırına verelim.

Şu 4 resimdeki gelişme, sadece 10 dakika da gelişti !

Evet 10 dakika da ilk posta balon ekmekler pişti. Sıradaki postayı da aynı şekilde pişirelim.

Mis gibi ekmekleriniz hazır.

İsterseniz fazlasını ilk sıcağı geçtikten sonra hava almayacak şekil de paketleyip kaldırın.

Yemeden önce tava da bile olsa arkalı önlü bir ısıtmanız kafi..