Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ballı sarımsağın faydaları

Alternatif tıp uzmanları ballı sarımsağın etkisinin görülebilmesi için bir hafta boyunca her gün tüketilmesini tavsiye ediyor.

06 Temmuz 2017 Perşembe 10:30
Ballı sarımsağın faydaları

Sarımsak kendi başına doğal antibiyotik etkisi gösterdiğinden sağlık açısından oldukça faydalı bir besin. Ancak alternatif tıp uzmanları sarımsağın ezildiğinde daha faydalı olduğunu söylüyorlar.

Çünkü sarımsağın içerisindeki alicin maddesi sarımsak ezildiği zaman ve balla karıştığı zaman etkisini çoğaltıyor.  Sarımsağın en etken maddesinn de alicin maddesi olduğu bilinmektedir. 

İşte sağlığınıza çok yönlü faydalar sağlayacak ballı sarımsağın faydaları…

Kanseri engelliyor 
Kansere karşı iyi gelir. Aynı zamanda kansere yol açabilecek hastalıklara iyi geldiği söylenmektedir. 

Sigaranın oluşturduğu kötü etkileri azaltıyor 
Sarımsaklı bal, sağlıklı bir karaciğer düzgün kan dolaşımını ve kan akışını destekler. Aynı zamanda zamanla vücutta biriken toksinleri de atar.

Kötü kolesterolü düşürüyor 

Kötü kolesterol düzeyini düşürmeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yaramaktadır.

Böbrek taşı tedavisi
Böbrek ve safra taşlarını düşürür ve eritir. İdrar söktürücü özelliği vardır. Vücutta biriken fazla ödemi atar ve sisliğin giderilmesi için katkıda bulunur.

Romatizmal ağrıların tedavisinde 
Tüm romatizma ağrıları ve iltihabı önler ve giderir. Kireçlenmelere iyi gelir ve aynı zamanda da eklem düzeylerinin yenilenmesi için faydası vardır.

Ballı sarımsak nasıl yapılır? 

Yapılışı:

•2-3 diş sarımsağı küçük küçük doğrayın.
•Bir kaşık bal ile karıştırın.
 
Bu karışımı her gün tüketin; bir hafta içerisinde enerjinizin arttığını, sağlığınızın iyi yönde ilerlediğini hissedeceksiniz.

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 10:30
  1. sarımsak
  2. bal
  3. Alternatif Tıp Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3 gündür kayıptı, cesedi bulundu
    1. 3 gündür kayıptı, cesedi bulundu
    2. Bakan Çelik: Elimizin tersiyle iteriz
    3. Diyanet, 15 Temmuz şehitleri için özel..
    4. Amerika'lı diplomat Suriye..
    5. Amerika ve AB'den Kıbrıs..
    6. Bakanlık açıklama yaptı: Sakın..
    7. Diyanet, boşalan hac kontenjanlarının..
    8. Vahşi Yaşam Fotoğraf Yarışması..
    9. Güneş'ten Adriano açıklaması:..
    10. Yıkılan 200 yıllık çam ağacı oraya..
    11. İki dev bir oldu köylere 4.5G yolda
    12. Korkmaz NBA'de ilk maçına çıktı!
    13. Bayılacaksınız! 30 bin liraya muhteşem..
    14. İşte zamlı maaşların yatacağı tarih!
    15. Ülke karıştı! Türkler sokağa çıkamıyor
    16. Diego Armando Maradona'ya fahri..
    17. Manisa 3.6 şiddetinde deprem ile..
    18. Elektrik tellerinde asılı olarak..
    19. Eli silahlı on kişi vahşice bir adama..
    20. Pepe: Beşiktaş'a kupalar kazanmaya..
    15 gün kalmıştı! AK Parti’den flaş OHAL çıkışı…
    15 gün kalmıştı! AK Parti’den flaş OHAL çıkışı…
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    ABD'den kritik hamle! Türkiye ve İran'ı...
    ABD'den kritik hamle! Türkiye ve İran'ı...
    TIR’dan Amerika çıktı
    TIR’dan Amerika çıktı