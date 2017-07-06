Sarımsak kendi başına doğal antibiyotik etkisi gösterdiğinden sağlık açısından oldukça faydalı bir besin. Ancak alternatif tıp uzmanları sarımsağın ezildiğinde daha faydalı olduğunu söylüyorlar.

Çünkü sarımsağın içerisindeki alicin maddesi sarımsak ezildiği zaman ve balla karıştığı zaman etkisini çoğaltıyor. Sarımsağın en etken maddesinn de alicin maddesi olduğu bilinmektedir.

İşte sağlığınıza çok yönlü faydalar sağlayacak ballı sarımsağın faydaları…

Kanseri engelliyor

Kansere karşı iyi gelir. Aynı zamanda kansere yol açabilecek hastalıklara iyi geldiği söylenmektedir.

Sigaranın oluşturduğu kötü etkileri azaltıyor

Sarımsaklı bal, sağlıklı bir karaciğer düzgün kan dolaşımını ve kan akışını destekler. Aynı zamanda zamanla vücutta biriken toksinleri de atar.

Kötü kolesterolü düşürüyor

Kötü kolesterol düzeyini düşürmeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yaramaktadır.



Böbrek taşı tedavisi

Böbrek ve safra taşlarını düşürür ve eritir. İdrar söktürücü özelliği vardır. Vücutta biriken fazla ödemi atar ve sisliğin giderilmesi için katkıda bulunur.

Romatizmal ağrıların tedavisinde

Tüm romatizma ağrıları ve iltihabı önler ve giderir. Kireçlenmelere iyi gelir ve aynı zamanda da eklem düzeylerinin yenilenmesi için faydası vardır.

Ballı sarımsak nasıl yapılır?

Yapılışı:

•2-3 diş sarımsağı küçük küçük doğrayın.

•Bir kaşık bal ile karıştırın.



Bu karışımı her gün tüketin; bir hafta içerisinde enerjinizin arttığını, sağlığınızın iyi yönde ilerlediğini hissedeceksiniz.