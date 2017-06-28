Balkonu havuza çevirdi
Nazilli’de yaşayan Murat Konuksever’in sosyal medya üzerinden “Denize gidemiyorum, denizi evime getiririm” paylaşımı büyük ilgi gördü.28 Haziran 2017 Çarşamba 10:32
Nazilli’de Ramazan Bayramını fırsat bilen vatandaşlar soluğu yakın tatil beldelerinde aldı. Tatile gidemeyen bir vatandaş ise evinin balkonunu havuz yaptı. Komşusunun, evinin balkonunu havuza çevirdiğini gören Murat Konuksever, cep telefonuyla o anı fotoğraflayıp sosyal medyada “Madem denize gidemiyorum denizi evime getiririm sıkıntı yok” başlığı ile paylaştı. Konukseverin bu paylaşımı büyük ilgi gördü.