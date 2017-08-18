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Balkondan düşen öğretmen öldü

İzmir'in Bornova ilçesinde evinin balkonundan düşen öğretmen hayatını kaybetti

18 Ağustos 2017 Cuma 21:12
Balkondan düşen öğretmen öldü

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki balkonunda tamir işleri yapan Mediha Mahmutbey Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hakan Özkurt, ayağının kayması sonucu zemine düştü.

Özkurt, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve bir çocuk babası Özkurt'un eşi Funda Özkurt'un da aynı okulda öğretmen olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 21:12
  1. Balkondan düşen öğretmen
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