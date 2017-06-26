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Balkonda oturan kadın, duvarda asılı tüfek düşünce boynundan vuruldu

Konya’da balkonda oturup sigara içen 27 yaşındaki genç kadın, iddiaya göre duvarda çiviye asılı olan av tüfeğinin yeri düşüp ateş alması sonucu boynundan vurularak ağır yaralandı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:28
Balkonda oturan kadın, duvarda asılı tüfek düşünce boynundan vuruldu

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Tatköy Mahallesi 16428 Sokaktaki iki katlı evin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Esra Dağ, sigara içmek için çıktığı evinin önündeki balkonda otururken, kapının girişinde duvarda çiviye asılı olan av tüfeği yere düşerek ateş aldı. Boynundan vurularak ağır yaralanan Esra Dağ, silah sesini duyan üst kattaki akrabaları tarafından kanlar içerisinde bulundu. Ambulansa haber verildikten sonra akrabaları tarafından özel bir araçla hastaneye götürülen Esra Dağ, yolda karşılaştıkları ambulansa nakledildikten sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kadının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından evde incelemelerde bulunan polis, ruhsatsız olduğu belirlenen av tüfeğine el koydu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:28
  1. Esra Dağ
  2. sigara
  3. Konya
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