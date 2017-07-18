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Balkon çöktü: 2 yaralı

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde balkonda meydana gelen göçük nedeniyle iki kişi yaralandı.

18 Temmuz 2017 Salı 18:58
Balkon çöktü: 2 yaralı

Bigadiç ilçesi, Fetibey Mahallesi’nde meydana gelen olayda tadilat işlemi devam eden balkonda göçük meydana geldi. 3 katlı binanın 2. kat balkonu çökerken, çökme anında ise balkonda bulunan Mustafa Talay (57) ve Mesut Talay (32) yaralandı. Talihsiz işçilerin yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, sağlık ekipleri ve polis ekiplerine de haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan işçiler hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Hayati tehlikesi bulunmayan işçilerin vücudunda kırıklar olduğu öğrenilirken, polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:58
  1. Balıkesir
  2. Biga
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