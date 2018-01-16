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Balkanları karıştıracak suikast… Öldürdüler!

Kosova’nın önde gelen partilerinden GI SDP’nin lideri Oliver İvanovic, silahla vurularak öldürüldü.

16 Ocak 2018 Salı 12:34
Balkanları karıştıracak suikast… Öldürdüler!

Kosovalı Sırp politikacı Oliver İvanovic, Salı sabahı yerel saatle 08.00 sularında Kuzey Mitrovitsa'daki ofisinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar kaçarken, hastaneye kaldırılan Özgürlük, Demokrasi ve Adalet Halk  İnisiyatifi (GI SDP) lideri, hayatını kaybetti.

64 yaşındaki İvanovic, Kosova’da Sırpların yoğunlukta olduğu kuzey bölgelerinde en önemli isimlerden biriydi.

Kosova Meclisi’nin 17 Şubat 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, Sırpların yoğun yaşadığı kuzey bölgelerinde bu karar şiddetli bir şekilde protesto edilmişti.

Kosova Mahkemesi, 1998-1999 savaşındaki savaş suçlarından dolayı İvanovic’i suçlu bulmuştu. Kosova'daki savaşta Sırp paramiliter grupların komutanlığını da yapan İvanovic, Arnavut sivillere yönelik işlenen suçlar nedeniyle 2016 yılında 9 yıl hapse mahkum edilmişti. Yüksek Mahkeme, 2017 yılında bu kararı bozmuş ve İvanovic’in yeniden yargılanmasına hükmetmişti. İvanovic, tutuksuz yargılanıyordu.

Sırbistan Kosova'yı bombardımanla kaybetmişti

Sırbistan eski eyaleti Kosova’nın kontrolünü Arnavutlar ve Sırplar arasında iki yıl süren savaşın ardından Kuzey Atlantik İttifakı Örgütü (NATO)’nun 1999’da yaptığı 78 günlük bombardıman sonucunda kaybetmişti.

Kosova'da halen NATO önderliğindeki Kosova Barış Gücü ve Avrupa Birliği'nin Kosova’daki Adalet ve Polis Misyonu kuvvetleri bulunuyor.

Kosova 2008’de Sırbistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş ancak Sırbistan Kosova’nın bağımsızlığını tanımamıştı.

 

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 12:34
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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