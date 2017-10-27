Balkanlardan soğuk hava geliyor

Meteorolojiden yapılan yazılı açıklamaya göre, sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde Pazar günü hissedilir şekilde azalacak ve mevsim normallerinin altına inecek.

Cumartesi günü, Kuzey ve İç Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Antalya, Tunceli, Elazığ çevreleri ve Marmara bölgelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Çanakkale çevreleriyle Aydın’ın batı, İzmir’in güney ve Balıkesir’in batı ilçelerinde kuvvetli olacağı, rüzgarın da kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Pazar günü ise ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu’da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlar, Doğu Akdeniz ve Antalya’nın doğusunda kuvvetli olacak. Hava sıcaklıkları yağışla birlikte iç batı ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacak.

Yağışların Pazar günü sabah saatlerinde İstanbul ve İzmir'de, öğlen saatlerinde ise Ankara'da etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Pazartesi gününün ise ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusuyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık ve kar şeklinde olacak.

Salı gününden hafta sonuna kadar ülkenin iç ve batı kesimlerde yağış beklenmiyor, yağışlı havanın kuzey ve doğu kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, vatandaşlar, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.