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Balkanlardan 16 Nisan çoşkusu!

Türkiye'deki anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkması, Kosova'nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa'da coşkuyla kutlandı.

Balkanlardan 16 Nisan çoşkusu!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 11:42

Türkiye'deki resmi olmayan sonuçların açıklanması ardından Kosovalı Türk soydaşlar Türk bayraklarıyla araçlarıyla tur attılar. Mamuşa'nın Çanakkale Parkında organize edilen kutlama aşırı yağışlar nedeniyle kapalı alana alındı.

"HER ZAMAN TC'NİN ARKASINDAYIZ"

Burada Kur-ani Kerim'in okunması ve Türkiye için okunan dualar ardından Mamuşa Belediyesi Başkanı ve Kosova Türk Adalet Partisi - KTAP Genel Başkanı Arif Bütüç bir konuşma yaptı. 'Güçlü bir Türkiye, güçlü Balkanlar demektir' diyen Bütüç, Mamuşa halkının her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından konser düzenlendi. Gece havai fişek gösterileriyle sona erdi.

 
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