İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Balkanlar'da Ramazan Bayramı telaşı

Balkan ülkeleri çarşı, dükkan ve alışveriş merkezlerini dolduran Müslümanlar Ramazan Bayramı hazırlıkları yapıyor.

24 Haziran 2017 Cumartesi 16:50
Balkanlar'da Ramazan Bayramı telaşı

Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da Ramazan Bayramı hazırlığına birkaç gün önce başlayan Müslümanlar, arife gününde çarşı pazarı doldurdu. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da vatandaşlar Tarihi Başçarşı'ya akın etti. Çok sayıda vatandaş, bayramlık dışında, ziyaret edecekleri yakınlarına verilecek hediyeler aldı. Tatlıcıların kapısını da aşındıran Saraybosnalılar, hafif tatlı tufahijenin yanı sıra geleneksel baklava, kadayıf, hurmasice, tulumba ve ruzica tatlılarına yoğun ilgi gösterdi.

TATLI HAZIRLIK

Bayram sebebiyle Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki eski çarşıdaki dükkanları dolduran insanlar, bayrama adeta bir karnaval havasında hazırlanıyor. Halk, Üsküp'te bayramlarda vazgeçilmezler arasında yer alan baklava için tatlıcılara akın ederken, işletme sahiplerinin yoğun talep karşısında kimi zaman "tatlı" zorluklar yaşadığı gözlemleniyor.

Eski çarşıda tatlıcılık yapan Dostane Mustafçe, müşterilerin en çok baklava ile tulumba talep ettiğini belirterek, bayram için birkaç gün önceden sipariş almaya başladıklarını söyledi. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da da yoğun geçen bayram hazırlıklarında "baklava", alışveriş listelerinin en başında yer alıyor.

Başkentteki kimi Müslümanlar, pazardan evde baklava yapımında kullanılmak üzere malzeme alırken, kimisi de tatlıcılara akın ediyor. Tatlıcı Mario Sila, geleneksel olarak her bayramda baklava yapıldığını aktararak, baklavasız bir bayram sofrasının öneminin olmadığını dile getirdi.

TÜRK BAKLAVASINA YOĞUN İLGİ

Ramazanın son gününde de bayram hazırlıklarını aralıksız sürdüren Kosova'nın başkenti Priştine'deki vatandaşlar çarşılarda yoğun bir "bayram mesaisi" harcıyor. Başkentteki Müslümanlar, çocuklar için alınan bayramlıkların yanı sıra bayram sabahı ailece yapılacak kahvaltı için de özel "kahvaltılık" alıyor.

Ayrıca, baklavaya da ilgi gösteren Priştineliler, Türk baklavası hazırlayan Konyalı Ömer Toplu'nun dükkanının uğrak müşterisi. Toplu, Priştinelilerin Türk baklavasına yoğun talepte bulunduklarını belirterek, "Ceviz dahil tüm malzemelerimiz Türkiye'den" dedi.

 

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 16:50
  1. Müslüman
  2. Bosna Hersek
  3. Makedonya
  4. Arnavutluk
  5. Kosova
  6. Ramazan Bayramı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin projesi başarılı oldu...
    1. Türkiye'nin projesi başarılı oldu...
    2. Terör örgütü PKK o kentte serbest..
    3. İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan onları unutmadı
    5. Kılıçdaroğlu'na selam vermek isterken...
    6. Katar: Türkler 8 ayda tamamladı
    7. İncirliği bırakın Yunanistan'a gelin...
    8. Ve Katar kararını açıkladı
    9. Ankara’da dolmuş kazası: 16 yaralı
    10. Ülke salgından kırılıyor! Ölü sayısı..
    11. Putin, KGB'deki görevini açıkladı!
    12. ABD'den Barzani'yi şoke eden haber
    13. Kız çocuğunu terör örgütü için dağa..
    14. Polis onu böyle yakaladı... 2 gün..
    15. Windows'a şok... kodları internete..
    16. Balkanlar'da Ramazan Bayramı telaşı
    17. Araplar sonunda isyan etti! Katar'dan..
    18. Aynı yerde yaptığı ikinci kaza sonu oldu
    19. Darbeci Tuğgeneral her şeyi itiraf etti!
    20. Katar nereye gidiyor?
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    Büyük oyun ortaya çıkıyor! Yürüyüşe onlar da destek verdi
    Büyük oyun ortaya çıkıyor! Yürüyüşe onlar da destek verdi
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...