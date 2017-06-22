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Balkanlar'da Kadir Gecesi çoşkusu!

Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar,"bin aydan daha hayırlı olduğu" müjdelenen Kadir Gecesi'nde camileri doldurdu.

22 Haziran 2017 Perşembe 11:51
Balkanlar'da Kadir Gecesi çoşkusu!

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar camilere adeta akın etti.

Bosna Hersek

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii'ne gelen Müslümanlar, teravih namazından önce Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Camide gece boyunca Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Kavazovic, programda yaptığı konuşmada, Kadir Gecesi'nde meleklerin inananlarla buluştuğunu söyledi.

Kavazovic, "Bu gece bin aydan daha hayırlı. Kur'an-ı Kerim 'Oku ve yaz' kelimeleriyle başlar. Okumadan ve yazmadan bilgi edinilir mi? Allah bize, emek olmadan, okumadan ve kaleme almadan bilgi olmaz diyor" ifadelerini kullandı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Banja Luka'da bulunan tarihi Ferhadije Camisi de Kadir Gecesi vesilesiyle adeta doldu taştı.

Sırbistan

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi'nde toplanan vatandaşlar ise Kadir Gecesi vesilesiyle Kur'an Kerim okudu ve dua etti.

Kadir Gecesi dolayısıyla Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki birçok camide de teravih namazının ardından programlar düzenlendi, eller semaya açıldı.

Hırvatistan

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, şehirle aynı ismi taşıyan camide toplanan Müslümanlar dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Karadağ

Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki tarihi Osmanagic Camisi'ni dolduran Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti.

Karadağ'da Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Rozaje, Bijelo Polje ve Pljevlja, Ulcinj ve Bar gibi kentlerde de Kadir Gecesi vesilesiyle birçok program gerçekleştirildi.

Makedonya

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yaşayan Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirmek için camileri doldurdu.

Üsküp'teki tarihi Mustafa Paşa Camii'nde düzenlenen programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, teravih namazının ardından dua etti.

Kosova

Yaklaşık 2 milyonluk nüfusunun çoğunluğu Müslümanların oluşturduğu Kosova'da da programlar düzenlendi.

Başkent Priştine'deki tarihi Fatih Sultan Mehmed Camii'ni dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Arnavutluk

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ethem Bey Camisi'nde de Kadir Gecesi dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 11:51
  1. Balkanlar
  2. Bosna Hersek
  3. Kur'an-ı Kerim
  4. Sırbistan
  5. Hırvatistan
  6. Makedonya
  7. Arnavutluk
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