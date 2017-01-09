Balkanlar'da FETÖ anlatıldı

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Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, “Tarihi Su Yolu Şehirleri Buluşması” projesi kapsamında, beraberindeki heyetle birlikte 9 Balkan ülkesinde önemli temaslarda bulundu. Ziyaretlerde Esenler Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan projenin tüm detayları ele alındı.

FETÖ'NÜN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRDÜLER

Esenler Belediyesi heyeti, 12 gün süren seyahat boyunca gittiği şehirlerdeki yönetici, belediye başkanları, başkan yardımcıları ve STK temsilcileriyle projeyi konuştu. Esenler Belediyesi heyeti , gittiği şehirlerde kültürel köprülerin kurulmasına öncülük etmesinin yanı sıra, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlar ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili belediye başkanları, başkan yardımcıları ve STK temsilcilerine bilgi verdiler.

Yerel yöneticiler ve STK temsilcileri, Esenler Belediyesi heyetinin anlatımları ile Türkiye'yi işgal girişiminde bulunan hain terör örgütün gerçek yüzünü daha net bir şekilde gördüklerini ifade ettiler. Görüşmelerde ayrıca, 15 Temmuz sonrası alınan kararlar ve atılan tüm adımlar muhataplarına anlatılarak, Türk demokrasisinin bu süreçten güçlenerek çıktığına vurgu yapıldı.

SU YOLU ŞEHİRLERİ ESENLER'DE BULUŞACAK

Proje ile söz konusu balkan şehirlerinde tarih boyunca yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılamak için şehrin içinde bulunan ya da çeşitli yollarla şehre ulaştırılıp kullanıma sunulan tatlı su kaynaklarının; medeniyet oluşumuna ve sosyal yapıya etkilerinin, bilimsel, kültürel, sanatsal etkinliklerle yeniden ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Proje kapsamında 21-23 Mart tarihleri arasında; Filibe (Bulgaristan), Niş (Sırbistan), Köstence (Romanya), Travnik (Bosna Hersek), Bar (Karadağ), Prizren (Kosova), Berat (Arnavutluk), Ohri (Makedonya) ve Kavala (Yunanistan) şehirleri yani 9 Balkan ülkesinden 9 şehir ilk olarak Esenler'de "Su yolu birlikteliği"nde buluşacak.