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Balkanlar, 15 Temmuz şehitleri için ayaktaydı

“Türkiye Türkiye’den büyüktür. Sizin nöbetiniz bizim nöbetimizdir.”

18 Temmuz 2017 Salı 21:22
Balkanlar, 15 Temmuz şehitleri için ayaktaydı
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 21:22
  1. osman atalay .
  2. 15 temmuz .
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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