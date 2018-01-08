Balistik füze ile saldıracaklardı... Engellendi...

Yemen'de Husilerin Marib iline attığı balistik füzenin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi.

Koalisyona yakın askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husiler tarafından Yemen ordusunun yönetim merkezi olan Marib iline atılan balistik füze, koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı ifade edildi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilerle savaşta meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.