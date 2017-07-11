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Balina yiyen katil balinalar!

Katil balinalar, bir balinayı canlı canlı yerken drone ile görüntülendi. Görüntüler Rusya'da Karadeniz'de çekildi.

11 Temmuz 2017 Salı 10:25
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 10:25
  1. Balina yiyen balinalar
  2. katil balinalar
  • ugurugur27 dk önce
    Rusya oldugu dogruda, Karadenizde degil, Kamchatka yarimadasinda Pasifik okyanusunda korenin japonyanin kuzeyinde ki Rusya topraklari..
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