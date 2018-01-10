Balın sahtesi mi gerçeği mi artık ayırt edilecek

Ordu Valisi Yavuz, "Balla ilgili insanların zihnindeki şüpheyi ortadan kaldıracağız. Yediğim bal hakiki bal mıdır? İnsan sağlığına zararlı bir madde var mıdır? Tüm bu soru işaretlerinin tamamını bertaraf etmiş olacağız." dedi. Ordu Valisi Seddar Yavuz, 10 milyon avro bütçeli "Arım Balım Peteğim Projesi" kapsamında kurulan bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarını yerinde inceledi.

Vali Yavuz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de en çok bal üretilen illerinin başında gelen Ordu'da, AB desteğiyle bal analizi ve paketleme tesisi kurulduğunu söyledi.

Enstitü kampüsünde 4 bin 700 metrekarelik alan üzerine kurulan tesisin gelişmiş cihazlarla donatıldığını, tesisin arıcılık sektörüne de ivme kazandıracağını ifade eden Vali Yavuz, tesisin balda tağşiş ve taklidi ortadan kaldıracağına dikkati çekti.

"Bundan sonra bir sertifikasyon sistemine geçeceğiz"

Ordu Valiliğince hazırlanan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen projenin hizmet vermeye başladığını belirten Yavuz, tesisin bal üreticilerini motive edeceğini dile getirerek, "Arıcılık Araştırma Enstitüsü gözetim ve denetimindeki laboratuvar sistemlerimiz belki dünyada tektir. Bu denli bal analizi yapabilen laboratuvar sistemleri neredeyse yok denecek kadar azdır. Bununla övünüyoruz, gurur duyuyoruz." dedi.

Tesiste arının balı hangi çiçekten ürettiği, katkı maddesinin olup olmadığı dahil her türlü analizin yapılabildiğine işaret eden Yavuz,"Bundan sonra bir sertifikasyon sistemine geçeceğiz. Bunu yaptığımızda balla ilgili insanların zihnindeki şüpheyi ortadan kaldıracağız. Yediğim bal hakiki bal mıdır? Yoksa şeker midir? İnsan sağlığına zararlı bir madde var mıdır? Tüm bu soru işaretlerinin tamamını bertaraf etmiş olacağız. Böylelikle üreticimizin alın terini ve ürünün en iyi fiyattan pazarlama, aynı zaman tüketiciyi de en kaliteli balla buluşturmak gibi önemli bir işlevi görmüş olacağız." diye konuştu.