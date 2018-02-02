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Balıklıgöl'e ziyaretçi akını

Şanlıurfa'da inanç turizminin önemli merkezlerinden biri olan tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, ziyaretçi akınına uğruyor.

02 Şubat 2018 Cuma 16:30
Balıklıgöl'e ziyaretçi akını

Sıcaklığın 15 dereceye ulaştığı Şanlıurfa'da güneşli havayı ve tatili fırsat bilen vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ne akın etti.

Kışın farklı bir güzelliğe bürünen ve Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, kente gelen ziyaretçilerin en fazla vakit geçirdiği mekanların başında geliyor.

Cuma günün de de aşırı yoğunluk yaşanan yerleşkeyi gezen ziyaretçiler, güneşli havayı değerlendirdi, hatıra fotoğrafı çektirerek balıklara yem attı.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 16:30
  1. Balıklıgöl
  2. Şanlıurfa
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