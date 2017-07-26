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Balıkları öldüren adama 4 ay hapis!

ABD'nin Connecticut eyaletinde bir adam evde beslenen balıkları öldürdüğü için 4 ay hapis cezası aldı

26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:59
Balıkları öldüren adama 4 ay hapis!

ABD'nin Connecticut eyaletinin Bristol şehrindeki bir adam evde beslenen balıkları öldürdüğü gerekçesiyle 4 ay hapis cezası aldı.

Bristol Press'in haberine göre, Nisan ayında gerçekleşen olayda 33 yaşındaki Juan Vega, beraber yaşadığı kadınla tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında toparlanan ve evi terk etmek üzere olan Vega, önce eşyalara zarar verdi sonra da akvaryumda bulunan beta balıklarının yarısını öldürdü.  

Bristol mahkemesinde gerçekleşen duruşmada suçlarını itiraf eden Vega'ya mahkeme heyeti cezayı 120 günlük hapishanede hizmet cezası olarak karara bağlarken Vega, hapishanede yatılı kalmayacak.

Olayın savcısı Ronald Dearstyne, Vega'nın geçmişte uyuşturucu satışı konusunda mahkum olduğunu belirtirken kadının 9 yaşındaki oğlunun olayın ardından travma yaşadığını söyledi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:59
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  2. Ronald Dearstyne
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