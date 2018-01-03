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Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok'ta Can Cangök'ten boşalan teknik direktörlük görevine Giray Bulak getirildi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 15:25
Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

Balıkesirspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ustalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deneyimli teknik adam ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını söyledi. Ustalı, Giray Bulak'ın takımın Antalya'da devam eden devre arası kampına katılacağını ve yarın sabahki antrenmanla çalışmalara başlayacağını kaydetti.

Sezona Adana Demirspor'da başlayan Giray Bulak, ekim ayının sonunda görevinden ayrılmıştı.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 15:25
  1. Balıkesirspor
  2. Giray Bulak
  3. TFF 1. Lig
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