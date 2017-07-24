Balıkesirspor’un kombine bilet ücretleri belli oldu

Balıkesirspor’un sahasında TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupasında oynayacağı maçlara ait kombine bilet ücretleri belli oldu. Balıkesirspor resmi sitesinden yapılan açıklama ile 1. kategori kombine bilet bedeli bin liradan satışa çıkarken, bu kategoriden kombine bilet alan taraftarlara Balıkesirspor forması ve 50. yıl kitabı hediye edilecek. 2. kategori kapalı tribün kombine biletleri225 liradan, 3. kategori maraton tribün kombine biletleri125 liradan, 4. kategori kale arkası kombine biletleri 100 TL’den satışa çıkarıldı. Kombine bilet satın alan taraftarların vizeleme ücretleri Balıkesirspor Kulübü tarafından ödenecek. Satışa çıkan kombine biletlerini kredi kartı ile alacak taraftarlara vade farklı 6 taksit uygulanacağı öğrenildi.