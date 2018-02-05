Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaçak kazı yapanlara suçüstü

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdek ilçesi Ballıpınar Mahallesi Eğridere mevkisinde bulunan Merdivenlikaya Sunağı ve Kaya Bloğu 1. derece sit alanında izinsiz kazı yapan A.T, H.T, S.V, Ş.M, F.A, K.Y. ve L.Y, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay yerinde dedektör, jeneratör, av tüfeği, 13 av tüfeği fişeği, 2 hilti ve bol miktarda muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Erdek İlçe Jandarma Karakoluna götürülen zanlılar hakkında, yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.