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Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ'den gözaltı kararı bulunan 2 kişi yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı karar bulunan 2 şüpheli İzmir'de yakalandı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 08:29
Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ'den gözaltı kararı bulunan 2 kişi yakalandı

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edremit  Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında ilçede, "İlçe Eğitim  Danışmanı" olarak görev yaptıkları tespit edilen B.K. ile Z.K. hakkında yakalama  kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin İzmir'de olduğunu tespit eden emniyet ekipleri gerekli  izinlerin alınmasının ardından, ikametlerine düzenlenen operasyonlarla 2  şüpheliyi gözaltına aldı.
 
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 08:29
  1. İzmir
  2. Balıkesir
  3. FETÖ
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