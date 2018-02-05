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Balıkesir'de trafik kazası: 13 kişi yaralı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüsteki 13 kişi hafif yaralandı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 09:47
Balıkesir'de trafik kazası: 13 kişi yaralı

Balıkesir Savaştepe yolu Mecidiye Mahallesi yakınlarında Hikmet Önül (43) yönetimindeki 34 JOS 49 plakalı panelvan minibüs, yağış sebebiyle kayganlaşan yoldan çıkarak, mezarlık duvarına ve ağaçlara çarptı.

Kazada sürücü ile Muhammet Ali Önül (14), Ayşenur Önül (16), Fatma Önül (37), Mustafa Emir Önül (10), Salih Bugur (16), Emir Hamza Bugur (11), Gürber Bugur (32), Mehmet Emin Bugur (18), Adem Yiğit Bugur (5), Ayşe Nisa Zenbil (4), Musa Yiğit Zenbil (1) ve Abide Zenbil (23) olmak üzere 13 kişi hafif yaralandı.

Yaralılardan bazıları ayakta tedavi edilirken, bazıları da ambulanslarla Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 09:47
  1. 13 yaralı
  2. Balıkesir
  3. trafik kazası

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