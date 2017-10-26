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Balıkesir'de tartıştığı kişiyi av tüfeği ile vurarak öldürdü

Edremit ilçesinde alkol alan bir esnaf, tartıştığı 49 yaşındaki Ahmet Bilgiç’i av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

26 Ekim 2017 Perşembe 10:04
Balıkesir'de tartıştığı kişiyi av tüfeği ile vurarak öldürdü

İlçeye bağlı Akçay Mahallesi Sarıkız mevkiinde bulunan Leman Akpınar Caddesi üzerindeki bir zücaciye dükkanında, A.A. isimli esnaf henüz bilinmeyen bir sebeple saat 02.30 civarında Ahmet Bilgiç isimli kişiyle tartıştı. Tartışma esnasında, A.A. av tüfeğiyle Ahmet Bilgiç’e 1 el ateş etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, durumu sağlık ekiplerine bildirirken, Ahmet Bilgiç’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından, dakikalar içinde polis ekipleri A.A.’yı suç aleti olan tüfekle birlikte yakalayarak Körfez Polis Merkezi’ne götürdü. Aşırı derecede alkollü olduğu öğrenilen A.A.’nın Bilgiç’i öldürdüğünü itiraf ettiği söylendi.

Olayın yaşandığı alanda geniş çapta araştırma yapan polis ekipleri, Bilgiç’in yaşamını yitirdiği yerde 3 adet içki şişesi buldu. Nöbetçi Savcı’nın yaptığı incelemenin ardından, Ahmet Bilgiç’in cenazesi incelenmek üzere, Önce Edremit Devlet Hastanesi’ne, sonra da Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ekipleri, olayla ilgisi olduğu sanılan 10 LV 297 plakalı otomobilde inceleme yaparken, soruşturma sürüyor. Mahallede yaşayan bazı vatandaşlar, kavganın haraç isteme meselesi nedeniyle yaşandığını ve alkolün etkisiyle cinayetle sonuçlandığını iddia etti.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 10:04
  1. Balıkesir
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