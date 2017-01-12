Balıkesir'de soba zehirlenmesi: 1 ölü

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'de soba zehirlenmesi: 1 ölü
Eklenme: 12 Ocak 2017, 13:21
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Balıkesir'in Susurluk ilçesi Karapürçek mahallesindeki  bir evde yaşayan İbrahim (73) ve Mükerrem Güngör (65) çiftinden sabah haber alamayan yakınları, jandarma ekiplerine haber verdi. Evin kapısını açıp içeri giren jandarma, Güngör çiftinin hareket etmediğini fark edince 112 acil cervis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri İbrahim Güngör'ün yaşamını yitirdiğini, Mükerrem Güngör'ün ise baygın olduğu tespit etti. Mükerrem Güngör, sağlık ekipleri tarafından Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşılan Güngör'ün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

 
EtiketlerBalıkesirSusurlukSusurluk Devlet Hastanesi
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